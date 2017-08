Cianotipia, maratonas e retratos para celebrar a fotografia

“Um presente para o mundo”. Foi assim que a Academia Francesa das Ciências anunciou a "invenção" da fotografia por Louis Daguerre em 1839. Quase dois séculos depois, e no mesmo dia, 19 de Agosto, Braga, Porto, Lisboa, Santarém, Elvas e Faro organizam várias actividades para celebrar este dia.

Ao lado do Arco da Porta Nova em Braga, no Museu da Imagem, António Rocha tem tudo preparado para o workshop de iniciação de fotografia. Entre as 14h30 e as 17h30, o artista com trabalho exposto no Art-Map 2017 vai ensinar entre cinco a dez pessoas a utilizar “as funções básicas do equipamento fotográfico”.

Na cidade do Porto, o Centro Português da Fotografia e a Academia Olhares, organizam um workshop de fotografia de rua com Tiago Monteiro e uma maratona fotográfica pela cidade. O objectivo é “trazer para um evento offline, uma comunidade online”, explica Sónia Lopes, responsável pelo site Olhares. No fim da maratona, todos os participantes são convidados a enviar para os organizadores as fotografias tiradas ao longo do dia, habilitando-se a ganhar uma câmara, um vale de 120 euros ou um vale de 60 euros e, comum aos três primeiros, álbuns digitais. Às 15h e às 18h, no CPF, é apresentada a peça de teatro Por Revelar, escrita, concebida e interpretada por Isabel Mões, espectáculo sobre a fotografia, a ausência da imagem e de memória com entrada livre e inscrição prévia.

Ainda no Porto, o Instituto Português da Fotografia (IPF) organiza cinco workshops. A começar na noite de dia 18, o IPF promove a formação em fotografia nocturna, onde o importante é “não esquecer o tripé”. Já no dia da fotografia, começa-se cedo, às 5h, com fotografar o amanhecer. Por volta das 10h e até às 14h, o Instituto convida todas as famílias a um retrato de família. O objectivo é “levar a fotografia a todas as pessoas. Ensinar amadores e profissionais”, afirma Gabriela Silva, coordenadora do Porto do IPF. Da parte da tarde, há oficina de smartphone e ser turista na própria cidade. Com excepção do workshop com telemóveis, que decorre exclusivamente no Porto, todas as outras oficinas realizam-se também nas instalações do IPF em Lisboa. A inscrição em qualquer uma delas tem um custo de cinco euros.

O Instituto de Produção Cultural e Imagem situado na Rua da Alegria, no Porto, tem um open day no próximo sábado. Alexandre Souto, responsável de marketing desta escola recém-criada, fala num dia diferente com um objectivo: “criar um mapeamento fotográfico de quem passa pela rua”. Retratos de alegria é um projecto que pretende fotografar “as pessoas da rua, tanto os locais como os turistas”, recorrendo a câmaras de grande formato associadas a tecnologia digital.

Já o Arquivo Municipal de Lisboa decide ir por caminhos mais azulados. A partir das 15h, Luís Pavão e Margarida Duarte realizam uma oficina de cianotipia, processo de impressão fotográfica em tons azuis, enquanto decorrem visitas guiadas pelas exposições patentes no espaço.

A cerca de seis quilómetros do Arquivo, há percursos acompanhados e conversas com fotógrafos na Boutique da Cultura. Da parte da manhã, há um itinerário fotográfico pela arte urbana da cidade e, de tarde, Bruno Saavedra, Luís Figueiredo, Ricardo Martins de Pinho, João Paulo Fernandes e Paulo Rocha falam sobre as suas experiências no mundo das imagens. Para quem gosta de rever história através de equipamento fotográfico, há também uma exposição de câmaras antigas, a partir das 15 horas.

Ainda no Sul, Santarém, Elvas e Faro não deixam passar o dia sem celebrar. Em Santarém, no Jardim das Portas do Sol, Mário Pereira vai estar à conversa sobre o trabalho feito pelo colectivo de fotógrafos da cidade. Na Golegã, pode visitar-se a Casa-Estúdio Carlos Relvas em visita guiada. Praias de Banhos dos finais do século XIX, com fotografias de Carlos Relvas é a exposição patente.

Por sua vez, em Elvas, há a VI maratona de fotografia, no Forte de Santa Luzia. Organizada pelo Museu Municipal de Fotografia João Carpinteiro, a participação é livre, sem limite de idade e haverá prémios para os três primeiros lugares. Em Faro, a ALFA, Associação Livre Fotógrafos do Algarve, inaugura a exposição Marrocos, País de encantos- rumo a sul, na Galeria Municipal Arco. Texto editado por Abel Coentrão

