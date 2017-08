Smartphone do criador do Android prestes a chegar às mãos dos clientes

Os primeiros smartphones desenvolvidos pelo criador do sistema operativo Android – com o nome Essential PH-1 – vão começar a chegar às mãos dos consumidores que fizeram pré-encomendas na próxima semana. A informação sugerida pelo próprio Andy Rubin, numa publicação do Twitter no início de Agosto, foi confirmada esta quarta-feira através de um email oficial da empresa obtido pelo site 9 to 5 Google.

Chega mais de um mês atrasado. Em Maio, quando Rubin (o fundador e antigo dono da empresa que criou o Android) anunciou a criação de uma fabricante de smartphones e apresentou a sua primeira proposta, o lançamento do Essential PH-1 (cujo nome é um trocadilho com a palavra inglesa para telefone, “phone”) tinha data marcada para dia 30 de Junho.

Foi produzido graças a um investimento de cerca de 300 milhões de dólares, suportado, maioritariamente, pela Amazon e pela empresa tecnológica chinesa Tencent. Mais do que um que um smartphone que pudesse bater a concorrência da Apple e da Samsung, Rubin queria um aparelho que fosse apelativo pelas suas características e que não dependence de tendências de mercado e da ajuda do marketing.

O foco do aparelho – que tem uma estrutura de titânio e cerâmica em vez de alumínio – é ser resistente, eficiente e simples de utilizar. “Há uma razão pela qual o titânio é utilizado para construir foguetões e substituir ossos. O titânio é mais duro, forte e resiliente que o alumínio”, lê-se na apresentação do aparelho, que explica que o material deverá reduzir riscos e marcas. Em vez de várias entradas para cabos, o telemóvel vem com um conector magnético que permite transferências sem-fios. É também o primeiro aparelho com uma “micro câmara a 360º”.

O preço deve rondar os 699 dólares (cerca de 598 euros no câmbio actual).

