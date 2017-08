Incêndios: Restabelecida circulação na linha da Beira Baixa

A ligação ferroviária da Beira Baixa, entre Castelo Branco e a Covilhã, foi restabelecida nesta quarta-feira de madrugada, disse à agência Lusa fonte do Comando-geral da GNR.

A circulação na linha da Beira Baixa tinha sido suspensa às 16h25 de terça-feira, devido ao incêndio que afectava o concelho do Fundão, na sequência de um pedido do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco, explicou, na altura, a Infra-estruturas de Portugal (IP).

Pelas 4h30, o incêndio em Louriçal do Campo, no concelho e distrito de Castelo Branco, continuava a mobilizar 518 operacionais e 150 meios terrestres no combate às chamas, que começaram no domingo, indicou o site da Protecção Civil.

Na terça-feira, a Câmara de Castelo Branco activou, às 22h30, o Plano de Emergência Municipal, devido ao fogo no concelho e que também afectava o Fundão. Na segunda-feira, a Câmara do Fundão tinha também activado o plano de emergência.

