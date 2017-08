Zona euro acelera crescimento homólogo para 2,2% no 2.º trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro cresceu 2,2% no segundo trimestre face ao mesmo período de 2016 e 0,6% em relação ao trimestre precedente, segundo a estimativa flash do Eurostat divulgada nesta quarta-feira.

PUB

No conjunto da União Europeia (UE), o PIB no segundo trimestre cresceu 2,3% face ao mesmo período de 2016 e também 0,6% em relação trimestre precedente.

No primeiro trimestre deste ano, o PIB da zona euro tinha registado um crescimento de 1,9% relativamente ao mesmo período de 2016 e 0,5% face ao trimestre anterior.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

No conjunto dos 28 países da UE, no primeiro trimestre deste ano o PIB cresceu 2,1% face ao mesmo período de 2016 e 0,5% face ao trimestre precedente.

Em Portugal, o PIB registou uma subida homóloga de 2,8% no segundo trimestre e uma evolução em cadeia de 0,2%, o que compara com 2,8% e 1,0%, respectivamente, no primeiro trimestre.

Por países, a República Checa (2,3%), Suécia (1,7%) e Roménia (1,6%) registaram os crescimentos em cadeia mais altos do PIB de Abril a Junho, enquanto as maiores subidas homólogas aconteceram na Letónia (4,8%), República Checa (4,5%) e Polónia (4,4%).

PUB

PUB