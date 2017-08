Foi divulgado mais um episódio de A Guerra dos Tronos. Desta vez, devido a um “erro”

O canal televisivo norte-americano HBO admitiu nesta quarta-feira que o sexto episódio da penúltima temporada da série A Guerra dos Tronos – que só deveria estrear-se oficialmente no próximo domingo, 20 de Agosto – ficou disponível “acidentalmente”, devido a um erro, na HBO Nordic e na HBO España, duas plataformas de streaming de séries do canal de televisão. O episódio foi removido cerca de uma hora depois, mas entretanto as cópias ilegais proliferaram pela Internet.

“O erro terá tido origem num fornecedor externo e o episódio foi removido assim que foi tomado conhecimento do erro”, lê-se numa nota da HBO Europa, citada pela Associated Press.

Na mesma nota, a HBO admitiu ainda que o incidente não está relacionado com o fenómeno da pirataria informática que tem afectado o canal norte-americano, precipitando a divulgação de vários episódios antes da data prevista. As imagens do sexto episódio foram difundidas pelas redes sociais (Reddit, Youtube ou Instagram) e através de serviços de download ilegal.

O sexto (e penúltimo) episódio da sétima temporada da série ficou disponível na terça-feira de manhã para os assinantes das plataformas nas duas regiões abrangidas: o público espanhol, servido pela HBO España, a Suécia, a Noruega, a Dinamarca e a Finlândia, servidas pela HBO Nordic.

Há poucas semanas, o quarto episódio desta nova temporada foi divulgado de forma ilícita por hackers, que depois pediram milhões de dólares em bitcoins para evitar que fossem divulgadas outras informações relativas à série. Paralelamente, um ciberataque de grande escala à HBO fez com que fossem roubados guiões, e-mails, documentos e informações referentes ao programa televisivo e a outras produções do canal. Segundo dados divulgados em 2016, A Guerra dos Tronos era o programa mais pirateado do mundo.

Também na quinta temporada da famosa série que tem batido recordes de audiências, quatro episódios foram divulgados ilicitamente antes da sua emissão. Em Portugal, os episódios da sétima temporada são transmitidos no canal SyFy às segundas-feiras.

