Primeiro, foi um ataque informático de grande escala ao canal norte-americano HBO que atirou para a esfera pública vários episódios inéditos de séries, roubou documentos internos e divulgou um guião de um episódio por estrear de A Guerra dos Tronos, a sua série mais vista de sempre e um fenómeno de popularidade mundial. Sexta-feira, uma outra fuga libertou na internet o próximo episódio, também inédito, da mesma série. No final de uma semana horribilis, os primeiros hackers prometem novidades neste domingo.

PUB

O episódio em causa, o quarto tomo da sétima temporada de A Guerra dos Tronos, intitula-se The Spoils of War e é exibido domingo à noite nos EUA e segunda-feira à noite em Portugal no canal SyFy, que tem estado a bater recordes de audiências desde a estreia desta penúltima temporada da saga de fantasia.

Trata-se de um ficheiro de baixa qualidade, segundo o site de notícias The Verge, e com a marca de água da empresa, subsidiária da HBO na Índia, de onde terá sido furtado. Foi inicialmente partilhado através de um documento no Google Drive e logo que a empresa bloqueou o acesso passou a ser partilhado através de sites de descarga de ficheiros torrent. A fuga de informação, que não terá qualquer relação com o grupo de hackers que atacou a HBO no início da semana, deu-se na Star India, que distribui a série naquele país e que já prometeu não só identificar a sua origem mas também accionar judicialmente os seus responsáveis – foi o que disseram ao Verge, que avançou a notícia.

PUB

É o mais recente episódio, também, das várias ofensivas sobre aquela que será a série mais pirateada de sempre - já em 2015 foram ilicitamente divulgados na internet os quatro primeiros capítulos da quinta temporada. Por outro lado, o ataque do início da semana sobre a HBO é o mais recente de uma série de investidas de hackers contra grandes grupos do entretenimento norte-americanos.

Além do famoso ataque à Sony, que ganhou contornos políticos quando opôs a Casa Branca de Barack Obama ao regime norte-coreano suspeito de ter orquestrado o gigantesco hack, a Disney ou o Netflix foram também ameaçados nos últimos meses. O grupo de piratas informáticos que se infiltrou no sistema da HBO na passada semana terá subtraído à empresa 1,5 terabytes de informação. A HBO confirmou ter sido atacada no que classificou como um “ciber-incidente” que está a investigar. O presidente do canal enviou depois um email aos seus trabalhadores em que classificou o ataque como “disruptivo, inquietante e perturbador”, nunca detalhando o que foi roubado – a revista Entertainment Weekly escrevia na terça-feira que foram furtados episódios de Ballers e da nova Room 104 (ambas exibidas em Portugal pelo canal TVSéries, que é parceiro da HBO para o mercado português).

Dois episódios de uma comédia ainda por estrear – prevista só para 2018 -, Barry, foram também subtraídos ao canal. A Bloomberg, por seu turno, diz ainda que foram também roubados episódios da nova temporada de Calma, Larry! (Curb Your Enthusiasm), previstos para estrear em Outubro.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Um perito da empresa de segurança informática IP Echelon disse à revista Variety que “milhares de documentos internos da HBO” foram roubados. Quanto à fuga de um episódio que, tal como todos os da série milionária A Guerra dos Tronos, o canal quereria proteger a todo o custo antes da estreia televisiva no seu canal por subscrição e suas plataformas online, a HBO não comentou ainda o sucedido.

Os peritos que domingo passado divulgaram aos média o seu ataque à HBO voltaram entretanto a público para anunciar que domingo dia 6 de Agosto, vão provar publicamente que “ainda” têm “acesso total” aos emails internos da empresa, algo que o seu presidente tinha negado. Um novo email daqueles que se anunciam como os hackers responsáveis por este ataque foi recebido por algumas publicações, inclusive a revista Hollywood Reporter, que indicia que a empresa norte-americana estará a ser alvo de algum tipo de chantagem. “É só uma questão de dinheiro”, escreveram. “Temos semanas de negociações com responsáveis da HBO, mas eles não cumpriram com o prometido”, dizem. “Por isso temos uma opção… Esperem por domingo. A HBO vai cair…” Como nota a agência Reuters, a HBO é detida pelo gigante TimeWarner, que por seu turno está em vias de ser vendida a outra gigante das telecomunicações, a AT&T, aguardando neste momento a opinião do regulador para concluir um negócio de 72,5 mil milhões de euros.

A semana não tem sido simpática para o canal que exporta uma mão-cheia de produtos audiovisuais consumidos em todo o mundo também na frente dos conteúdos - o novo projecto de uma série sobre a Guerra Civil americana e a escravatura motivou protestos online.

PUB

PUB