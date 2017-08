Incêndio de Vila de Rei dado como dominado

O incêndio que afectou o concelho de Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, foi dado como dominado nesta terça-feira, informou à agência Lusa a adjunta de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Patrícia Gaspar.

O incêndio em Vila de Rei foi considerado dominado por volta das 11h, mantendo-se apenas activo o fogo que começou em Castelo Branco e que afecta o concelho do Fundão, afirmou Patrícia Gaspar.

O fogo de Vila de Rei teve origem no incêndio de Ferreira do Zêzere, no distrito de Santarém, que deflagrou na sexta-feira. No domingo, a ANPC decidiu criar uma ocorrência específica quando o fogo se dividiu e uma das frentes progrediu para Vila de Rei.

Patrícia Gaspar sublinhou que "é muito provável" surgirem reactivações, mantendo-se todo o dispositivo pronto no terreno.

"O incêndio precisa de ser todo ele consolidado, que é um perímetro vasto e com zonas, às vezes, com acessos complicados", notou a adjunta de operações da ANPC.

"Fruto das condições meteorológicas expectáveis para a tarde, há a máxima atenção e todo o dispositivo está no terreno, que as reactivações são prováveis", vincou, sublinhando que o mesmo acontece nas restantes ocorrências também dominadas "ao longo das últimas horas".

De acordo com a página da Proteção Civil, o incêndio de Vila de Rei mobilizava, às 12h, 790 operacionais, 220 veículos e dez meios aéreos.

