Trump culpa os dois lados pela violência na Virgínia

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que tanto os grupos de extrema-direita como os manifestantes anti-racismo foram culpados pelos protestos em Virgínia, no último sábado.

Em declarações aos jornalistas, à entrada da Trump Tower, o presidente dos EUA acrescentou que os contra-manifestantes atacaram violentamente os supremacistas brancos, tendo sido ambos os lados violentos durante os protestos.

A cidade de Charlottesville tornou-se, no último fim-de-semana, no palco de um desfile de milhares de supremacistas brancos, membros do Ku Klux Klan, activistas da chamada alt-right, neonazis e outros elementos da extrema-direita. O grupo protestava contra a decisão de remover uma estátua do general sulista Robert E. Lee, que comandou as forças da Confederação na Guerra da Secessão dos EUA, entre 1861 e 1865. No sábado, durante os confrontos, um homem de 20 anos lançou um carro contra um grupo de pessoas que se manifestavam contra a presença da extrema-direita em Charlottesville, matando uma activista e ferindo 19 pessoas.

Donald Trump foi fortemente criticado pelos seus comentários iniciais ao incidente, lançando culpas a “muitos lados” pela violência em Charlottesville, mas na segunda-feira tinha finalmente condenado explicitamente os elementos racistas presentes no protesto.

Agora, no entanto, o presidente norte-americano volta a culpar ambos os lados. “Eles avançaram uns contra os outros com bastões… foi uma cena horrível de assistir”, afirmou Trump aos jornalistas, acrescentando que os manifestantes anti-racistas “vieram violentamente atacar o outro grupo”.

Trump justificou a demora para reagir ao incidente porque queria conhecer os factos, afirmando que mesmo agora não se conhecem todos os factos sobre os episódios de violência em Charlottesville. "Demora algum tempo a termos os factos", afirmou o Presidente.

O líder norte-americano afirmou ainda que considera que as relações raciais estão a melhorar desde que chegou ao poder, afirmando que a criação de emprego pode ter um impacto positivo nestas tensões.

