Liverpool e CSKA Moscovo ganham vantagem fora

Ao contrário do que aconteceu no confronto entre o Sporting e o Steaua Bucareste, houve golos em todos os jogos da primeira mão do play-off de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões disputados nesta terça-feira. Qarabag FK e APOEL Nicosia aproveitaram a condição de anfitriões para alcançarem vitórias, mas o destaque vai para o Liverpool e para o CSKA Moscovo que, ao triunfarem fora de casa, conquistaram uma importante vantagem na eliminatória.

PUB

O jogo de maior cartaz da noite disputou-se Sinsheim, a cerca de 40 quilómetros de Estugarda, a cidade natal de Jürgen Klopp. Equipa sensação da última Bundesliga, a par do RB Leipzig, o Hoffenheim teve uma excelente oportunidade para se colocar em vantagem ainda no primeiro quarto de hora, mas Simon Mignolet defendeu um penálti convertido por Kramaric.

O falhanço germânico seria bem aproveitado pelos ingleses e, aos 35’, Trent Alexander-Arnold colocou a equipa de Klopp em vantagem na conversão de um livre directo. Na segunda parte, o Liverpool continuou a criar perigo e um golo na própria baliza de Haavard Nordtveit, aos 74’, colocou o Hoffenheim com pé e meio fora da fase de grupos. A três minutos do fim, Mark Uth ainda reduziu (1-2), mas o Liverpool parte em clara vantagem para a segunda mão.

PUB

Na Suíça, o Young Boys terminou o jogo com o dobro dos remates do CSKA Moscovo, mas no final foram os russos que festejaram. A partida em Berna não teve qualquer golo no período regulamentar, mas nos descontos o defesa ganês Kasim Nuhu marcou na própria baliza e ofereceu a vitória aos moscovitas.

Com Nuno Morais a titular, o APOEL bateu em Nicósia o Slavia Praga, com o resultado a ser definido muito cedo: os veteranos avançados Igor de Camargo (2’) e Efstathios Aloneftis (10’) marcaram os golos da vitória cipriota, por 2-0. Em Baku, no Azerbaijão, o Qarabag FK foi superior ao Copenhaga e conseguiu um merecido triunfo, por 1-0, graças a um golo de Mahir Madatov.

Resultados

1.ª mão do play-off

Qarabag-Copenhaga,1-0

Sporting-Steaua Bucareste, 0-0

Hoffenheim-Liverpool, 1-2

Young Boys-CSKA Moscovo, 0-1

APOEL-Slavia Praga, 2-0

Nápoles-Nice19h45, SP-TV1

Basaksehir-Sevilha19h45, SP-TV2

H. Beersheva-Maribor19h45

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Celtic-Astana19h45, SP-TV3

Olympiacos-Rijeka19h45, SP-TV5

Jogos da 2.ª mão disputam-se ?na próxima semana

PUB

PUB