Sporting complica um pouco a sua vida na Liga dos Campeões

Foi com um empate a zero que o Sporting começou a luta por um lugar na fase de grupos da Liga dos Campeões. Nesta terça-feira, em Alvalade, o Sporting foi sempre mais perigoso do que o Steaua Bucareste, mas não foi eficaz.

Num jogo que dominou quase sempre, o Sporting mostrou-se mais perdulário do que tem sido. Perante um adversário competente a defender, a equipa “leonina” teve muita posse de bola mas não construiu assim tantos lanves de golo como isso.

Um remate ao poste, por Acuña, ainda na primeira parte foi o mais perto que os sportinguistas estiveram do golo e nem a expulsão de Pintilii, a dez minutos dos 90’ fez com que a equipa de Jorge Jesus descobrisse o caminho para o golo.

Resta aos “leões” a consolação de não terem sofrido nenhum golo em casa, permitindo que um empate com golos, na Roménia, garanta o apuramento para a fase de grupos da Champions.

