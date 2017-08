Coentrão convocado à última hora no Sporting e na equipa contra o Steaua

O defesa Fábio Coentrão foi acrescentado aos convocados do Sporting para o jogo desta terça-feira com o Steaua Bucareste, da primeira mão do play-off da Liga dos Campeões, segundo informação da Sporting TV, e está mesmo escalado para entrar como titular.

PUB

Inicialmente, Coentrão tinha ficado fora da lista de 18 jogadores divulgada na segunda-feira de manhã, e o treinador Jorge Jesus disse mais tarte tratar-se de uma opção técnica, sublinhando, no entanto, que ainda havia um treino na manhã desta terça-feira.

O Sporting recebe o Steaua Bucareste, vice-campeão romeno, em jogo marcado para as 19h45, no estádio José Alvalade, em Lisboa, com arbitragem do alemão Felix Brych.

PUB

PUB

PUB