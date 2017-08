Adversário do Sporting: Steaua de Bucareste Fotbol FCSB ou o FC Sport Becali?

O PÚBLICO já explicou, por ocasião do sorteio, que o adversário do Sporting no play-off da Liga dos Campeões foi obrigado a mudar de nome. Tudo por causa de um diferendo com o poder político. Está agora filiado na UEFA como Fotbol FCSB.

O Steaua de Bucareste, que há três anos, com a contribuição de Rosescu, eliminou o Rio Ave da Liga Europa, já não é o mesmo. Aos 70 anos dividiu-se em duas partes, uma delas condenada a suar para voltar à primeira Liga da Roménia, e é constrangida a viver das recordações de grandes feitos e de figuras importantes do futebol romeno: Bölöni, Hagi, Stoica, Ducadam, Lacatus ou Piturca. O campeão europeu de 1986 e finalista em 1988, vencedor de uma Supertaça, vinte e sete presenças na Liga dos Campeões, crónico vencedor dos campeonatos nacionais, com um total de 26 títulos e 22 taças, já não está representado a este nível e coloca um ponto final no antigo modelo dos clubes do Leste. O Steaua era apoiado pelo Ministério da Defesa desde 1947 e o Dínamo representava a Polícia.

Já depois da morte de Ceaucescu, o clube foi comprado em 1993 por um antigo pastor, de nome Gigi Becali, que conseguiu enriquecer em poucos anos. Mas ainda durante algum tempo deu-lhe jeito que o ministério continuasse a pagar as contas de manutenção, água e luz do Estádio Ghencea, verdadeiro “santuário do clube”. Os militares já tinham exigido a mudança de nome, acabaram por se fartar e fecharam-lhe as portas, ante os protestos dos adeptos. O Benfica de Toni, chegou a jogar lá em 1988 onde ganhou balanço para a viagem até à final de Estugarda (o PSV ganhou por penáltis). Em 1994, regressou a Bucareste garantindo o empate com um grupo de jogadores conduzidos por Filipovic, recheado de nomes que se recordam facilmente: Veloso, João Pinto, Preud’homme, Mozer eram alguns deles.

Entretanto, o braço de ferro levou à ruptura, com o recurso aos tribunais e o registo do novo nome, aceite pela UEFA em Junho deste ano. A batalha pelo uso do nome e do emblema dividiu os adeptos. O CSA Steaua de Bucareste terá do seu lado os mais antigos fiéis, descontentes com o rumo dos acontecimentos, enquanto há quem considere que o FCSB significa simplesmente FC Sport Becali. Gigi Becali é uma figura controversa, que mudava com frequência de treinadores até assumir ele mesmo essas funções e que não gosta nem de boxe nem de futebol feminino. Acabou por chegar onde queria e reconhece-se numa frase em que dizem que ele foi “Trump antes de Trump”. Sempre quis ser rico para ficar famoso. Ser presidente de um clube importante pareceu-lhe a melhor forma de aparecer todos os dias na televisão para se tornar numa figura politica, com a ilusão de vir um dia a ser presidente da República da Roménia.

