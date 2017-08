Marcelo promulga lei que proíbe pagamentos em dinheiro superiores a 3000 euros

O Presidente da República promulgou nesta segunda-feira a lei que proíbe pagamentos em dinheiro que envolvam montantes iguais ou superiores a três mil euros, de acordo com uma nota divulgada na página da Internet da Presidência.

A lei promulgada pelo chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, foi aprovada pelo Parlamento no dia 19 de Julho, com base em projectos do PSD e do BE.

Em votação final global, o texto final da lei foi aprovado por todos os partidos, excepto o PAN e o CDS-PP.

“É proibido pagar ou receber em numerário em transacções de qualquer natureza que envolvam montantes iguais ou superiores a (euro) 3000 ou o seu equivalente em moeda estrangeira”, estipula o projecto aprovado.

O projecto inicial do BE previa a proibição de pagamentos em numerário acima dos 10 mil euros.

