Ronaldo arrisca suspensão de quatro a 12 jogos

Cristiano Ronaldo poderá ser afastado dos relvados nos próximos quatro a 12 jogos. O possível castigo acontece depois do jogo deste domingo contra o Barcelona, que terminou com a expulsão do internacional português por acomulação de cartões amarelos, depois de o português ter festejado o golo sem camisola e , segundo o árbitro, ter simulado uma grande penalidade. Ronaldo não gostou da decisão do árbitro da partida e reagiu com um empurrão.

O árbitro registou o momento como “um leve empurrão [no árbitro do jogo] em sinal de descontentamento”, lê-se no relatório de Burgos Bengoetxea, o árbitro responsável pela partida.

De acordo com o artigo 96 do regulamento da Federação espanhola, Ronaldo arrisca uma pena por “agarrar ou empurrar o árbitro, de forma levemente violenta, mas sem intenções de agressão por parte do jogador, deverá ser sancionado com uma suspensão de quatro a 12 jogos”, cita o espanhol El Mundo.

O cenário mais provável para o internacional português é ficar afastado dos encontros com o Desportivo, Valência, Levante e Real Sociedad.

O festejo de Cristiano Ronaldo foi comparado ao de Messi, contra o Real Madrid, a 23 de Abril, em que a equipa do Barça venceu por 3-2, com um golo do jogador argentino a desampatar a partida. Especula-se que a celebração do português este domingo possa ter sido uma resposta ao adversário.

Encuentra las diferencias... Para mí los dos mejores, cada uno con sus cualidades y defectos... Un placer disfrutarlos. pic.twitter.com/NFvBNEC3mC — Alberto Bueno Calvo (@Albertobueno15) August 13, 2017

O jogo na primeira mão da Supertaça espanhola terminou com a vitória da equipa de Zidane, por 3-1.

