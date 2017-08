Ronaldo marca e acaba expulso no triunfo do Real em Camp Nou

Camp Nou, minuto 80: Cristiano Ronaldo corre desenfreadamente pela esquerda, chega à entrada da área do Barcelona, tira Piqué da frente e remata forte para um golo magistral. Tinha entrado aos 58’ para render Benzema e, instantes depois do seu grande momento, que contribuiu para o triunfo do Real Madrid em Barcelona, na primeira mão da Supertaça espanhola, por 3-1, foi expulso, ao ver o segundo cartão amarelo, por suposta simulação de um penálti. Minutos antes, vira o primeiro por tirar a camisola nos festejos do golo.

Piqué também ficará associado a esta partida, mas apenas pelas piores razões. Marcou um golo de belo efeito, num remate certeiro ao primeiro posto (após um cruzamento tenso de Marcelo), mas na baliza da sua equipa, dando vantagem aos visitantes, aos 50’. E ainda ficou associado aos outros dois do Real, de Ronaldo e Marco Asensio (90’). Pelo meio, Luis Suárez ainda “cavou” um penalti, que Messi se encarregou de marcar, empatando a partida, mas esta reacção seria insuficiente para o desfecho.

Ainda assim, nada está decidido quando frente a frente estão dois dos grandes colossos do futebol mundial, que voltam a encontrar-se em Madrid, na próxima quarta-feira.

Dramática foi também a decisão da Supertaça italiana entre a campeã Juventus e o vencedor da Taça Lazio. Os romanos contrariaram o favoritismo da equipa de Turim e estiveram a vencer por 2-0 até aos derradeiros cinco minutos do tempo regulamentar, com dois golos de Ciro Immobile (35’ e 54’). Surgiu então no encontro Paul Dybala, que diminuiu a diferença, aos 85’, antes de igualar o marcador já nos descontos. O empate parecia inevitável, mas Alessandro Murgia resolveu tornar-se na figura do jogo, com o golo da vitória do conjunto da capital, no último suspiro da partida.

