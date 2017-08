Gerhard Schröder nomeado para a administração de petrolífera estatal russa

O antigo chanceler alemão, Gerhard Schröder, foi nomeado para integrar a administração da Rosneft, a empresa estatal russa de exploração petrolífera. Schröder era já o presidente do consórcio que gere o gasoduto Nord Stream, que liga a Rússia à Alemanha.

A nomeação foi publicada na sexta-feira através de um decreto assinado pelo primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, em que é apresentada uma lista com os nomes propostos para integrar a administração da empresa, cujo accionista maioritário é o Governo russo. Se a assembleia de accionistas, marcada para 29 de Setembro, segundo o Financial Times, aceitar as propostas, Schröder será um dos directores independentes à frente da Rosneft.

As ligações entre Schröder e o mundo empresarial russo vêm de longe. Em 2005, depois de perder as eleições para Angela Merkel, Schröder assumiu a presidência do consórcio para a construção de um gasoduto que iria ligar Viborg, no Mar Báltico, até Greifswald, no norte da Alemanha. O objectivo era garantir um fornecimento directo de gás natural russo à Europa que não estivesse dependente da rota ucraniana – onde as disputas contratuais eram frequentes.

Enquanto chanceler, Schröder foi um forte apoiante da iniciativa e, por isso, a sua passagem directa para a administração da Nord Stream, que é detida na sua maioria pela Gazprom, foi polémica.

Agora, Schröder vai acumular as funções na Nord Stream com o cargo na Rosneft, a petrolífera estatal que é alvo de sanções da União Europeia na sequência da anexação russa da Crimeia, e que é liderada por Igor Sechin, amigo de longa data do Presidente Vladimir Putin, e também ele sancionado.

