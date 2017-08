À meia-noite mais de dois mil bombeiros combatiam incêndios por todo o país

Não se antevia uma noite fácil para quem combate os incêndios em Portugal. À meia-noite desta sexta-feira, mais de 2000 bombeiros combatiam os sete incêndios mais significativos no país - Alvaiázere (distrito de Leiria), Monção (Viana do Castelo), Trofa (Porto), dois em Cantanhede (Coimbra), Mealhada (Coimbra) e Abrantes (Santarém).

Ao longo desta sexta-feira as chamas provocaram o encerramento de algumas estradas. Os incêndios da Trofa e de Cantanhede obrigaram a cortar as auto-estradas A3 e A14, respectivamente. Ambas as vias estiveram encerradas nos dois sentidos, mas a circulação na A3 foi restabelecida alguns minutos depois das 19h. À hora de publicação desta notícia, a A14 ainda estava cortada, assim como a circulação na A13, entre Cabaços e Alvaiázere, que foi cortada pelas 22h.

O incêndio que deflagrou esta sexta-feira às 19h40 em Alvaiázere, distrito de Leiria, tem uma das quatro frentes na direcção de Ferreira do Zêzere, distrito de Santarém, segundo a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

A localidade mais próxima desta frente de incêndio é a de Covas do Souto e os bombeiros estão a trabalhar na defesa das aldeias que estão na linha do fogo.

A presidente da Câmara de Alvaiázere, Célia Marques, disse à agência Lusa que a situação na sua zona "está dominada", mas que uma das quatro frentes activas estão a deslocar-se para a localidade vizinha de Ferreira do Zézere, distrito de Santarém, onde uma aldeia já foi evacuada.

"Não estou em Alvaiázere, mas segundo me informaram, neste momento, o incêndio já passou para o concelho de Ferreira do Zêzere [distrito de Santarém]. No entanto, existem reacendimentos pontuais, o que nos preocupa. O cenário que se antevê desta noite não é calmo e sereno", disse à Lusa Célia Marques, pelas 23h40. A autarca adiantou que em Alvaiázere nunca chegou a haver casas ou pessoas em risco. "Segundo me disseram, a situação está mais complicada em Ferreira do Zêzere, onde já terão tido necessidade de evacuar uma aldeia", vincou.

Em Coimbra, o presidente da autarquia, Manuel Machado, activou o plano de emergência, num dia que ficou marcado por 23 feridos ligeiros: 19 em Abrantes e quatro na Mealhada.

