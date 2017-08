Mais de 700 pessoas combatem fogo em Abrantes

Mais de 700 operacionais combatiam às 6h desta sexta-feira o incêndio na freguesia de Aldeia do Mato, concelho de Abrantes, distrito de Santarém, que tem três frentes activas, segundo a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC).

De acordo com a ANPC, o incêndio, que deflagrou às 18h14 de quarta-feira na localidade de Aldeia do Mato, freguesia de Aldeia do Mato e Souto, concelho de Abrantes, distrito de Santarém, tem três frentes activas e está a ser combatido por 727 operacionais, com o apoio de 231 meios terrestres.

Segundo a Protecção Civil, devido ao incêndio, estão cortadas as Estradas Municipais 358, 544,1212-1.

Por dominar, às 6h, estava também o incêndio que deflagrou às 15h07 de quinta-feira nas freguesias de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão, no concelho de Grândola, distrito de Setúbal.

Este fogo tem duas frentes activas e mobilizava 223 operacionais, com o auxílio de 75 veículos.

Às 6h, a Autoridade Nacional de Protecção Civil dava conta de 26 incêndios, quatro em curso, quatro em resolução e 18 em fase de conclusão.

