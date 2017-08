Presidente do Quénia declarado vencedor das eleições

O Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, foi declarado vencedor das eleições realizadas na passada terça-feira.

Na terça-feira, Kenyatta recolheu 54,3% dos votos contra 44,7% do candidato da oposição, Raila Odinga. No entanto, e apesar de os observadores internacionais às presidenciais no Quénia terem dito que não detectaram indícios de manipulação eleitoral, a oposição contestou os resultados, alegando ter provas de fraude.

Em reacção a este desenvolvimento, e dirigindo-se ao rival, Kenyatta apelou à unidade nacional: "Eu dirijo-me a vocês, dirijo-me a todos os vossos apoiantes", cita a Reuters. "Aos nossos irmãos, aos nossos valorosos competidores, somos todos cidadãos da mesma república", afirmou ainda.

Apesar disso a oposição continua sem aceitar os resultados, com James Orengo, um dos líderes da aliança da oposição Nasa, a classificar o processo eleitoral uma "charada". "Sempre que uma eleição foi roubada, os quenianos levantaram-se", afirmou ainda. Já esta quinta-feira de manhã Odinga reafirmava a existência de fraude eleitoral, reclamando a vitória para si.

Por tudo isto, existem receios de que se repita a violência que se seguiu às eleições em 2007, quando mais de mil pessoas morreram.

Quarta-feira, o candidato da oposição disse ter provas de que hackersentraram no sistema informático daquele organismo, introduzindo um algoritmo que fez disparar os votos atribuídos ao Presidente cessante, Uhuru Kenyatta. Esta quinta-feira, depois de ter prometido investigar as denúncias, o presidente da comissão eleitoral, Wafula Chebukati, confirmou que houve uma tentativa de intromissão no sistema, mas assegura que “não foi bem-sucedida”.

