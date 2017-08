Navio de ajuda a refugiados parte em auxílio de navio de extrema-direita

Um navio de uma organização não-governamental alemã dedicado a salvar vidas no Mediterrâneo está a caminho de uma operação diferente – porque desta vez quem precisa de ajuda é a embarcação de uma organização de extrema-direita que quer impedir a actividade das ONG que salvam migrantes no mar.

PUB

Segundo o diário britânico The Guardian, o navio Sea Eye, da ONG alemã com o mesmo nome, preparava-se para socorrer o navio C-Star, comprado por um grupo de extrema-direita europeu que se organizou no projecto Defend Europe depois de uma acção de crowdfunding em que conseguiu mais de 75 mil euros, diz que quer “defender a Europa da imigração em massa”.

O fundador da organização alemã, que desde 2016 está no Mediterrâneo a ajudar operações de resgate de embarcações com refugiados e migrantes, Michael Busch Heuer, explicou que como o Sea Eye era o navio mais perto do C-Star, foi em seu auxílio depois de um pedido de socorro do navio dos extremistas, que estaria incapaz de manobrar depois de ter um problema no motor. O dever de qualquer navio no mar é “ajudar os que estão em dificuldades independentemente da sua origem, cor, religião ou crenças”.

PUB

O C-Star, que anda ao largo da Líbia, tem uma enorme faixa dizendo: "No way - you will not make Europe home" ("De modo algum, a Europa nunca vai ser a vossa casa").

O grupo desvalorizou a sua situação, dizendo ter tido um “problema técnico menor” no navio ao largo da Líbia.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A viagem do C-Star, que começou em Julho no Djibouti, já foi marcada por vários problemas – e ironias.

Primeiro, foi arrestado no canal do Suez por não ter os documentos que devia. Depois, no Chipre, foi parado por suspeitas de que parte de um grupo de 20 cidadãos do Sri Lanka com documentos falsos que seguiam no navio poderiam ser, na verdade, refugiados. Alguns ficaram logo no Chipre, onde pediram asilo. Na Tunísia, a associação de pescadores do porto de Zarzis, perto da fronteira com a Líbia, impediu a sua entrada.

No Chipre, foi aberta uma investigação por possível ajuda a imigração ilegal. O grupo diz que se tratou de uma manobra de desacreditação dos grupos de direitos humanos que, acusam, teriam pago aos tripulantes para dizerem que queriam ter asilo.

PUB

PUB