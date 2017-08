Incêndio obriga a corte da linha ferroviária do Sul

Um incêndio com duas frentes activas no concelho de Grândola, no Alentejo, obrigou ao corte da linha ferroviária do Sul, que liga Lisboa ao Algarve. O fecho, entre Lousal e Canal Caveira, ocorreu às 16h38 e a linha continuava fechada pelas 18h30, disse Patrícia Gaspar, da Proteção Civil, à Lusa.

O incêndio tem duas frentes activas, muitas projecções, algumas de um quilómetro, adiantou a adjunta nacional de operações da Autoridade Nacional de Proteção Civil. "Uma das frentes segue em direcção à serra de Grândola e outra na direcção sul do concelho", explicou Patrícia Gaspar, ressalvando que para já não há habitações em risco.

O incêndio deflagrou na freguesia de Azinheira dos Barros e São Mamede do Sádão, numa zona de mato, e está a ser combatido por 180 operacionais, apoiados por 57 veículos e dois meios aéreos.

