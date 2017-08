E, do nada, os Tribalistas avisaram que estão de volta

Quinze anos depois eles reaparecem assim, de surpresa, sem pré-aviso. Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown. Eles, os Tribalistas que fizeram a banda-sonora de pelo menos um par de Verões no início da década passada, quando Já sei namorar se tornou canção com o dom da ubiquidade – estava realmente em todo o lado. Arnaldo Antunes bem pode dizer, como disse, que “nós sempre estivemos aí”, mas agora é que estão mesmo. Há novo álbum e quatro das suas dez canções já estão disponíveis.

PUB

A revelação foi feita esta quarta-feira numa emissão ao vivo na página de Facebook do trio. Ao longo de uma hora, Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown interpretaram novas canções — e já há vídeos para Diáspora, Um só, Fora da memória e Aliança —, responderam a perguntas de fãs e falaram do processo que conduziu à gravação do novo álbum, que será editado em formato digital no final deste mês.

PUB

Arnaldo Antunes diz tratar-se de um álbum com a mesma “espontaneidade” do primeiro, gravado com os mesmos músicos e equipa técnica. “Gravámos uma música por dia, tudo filmado, é um disco que se escuta melhor assistindo”, referiu Marisa Monte, que contou que a vontade de voltarem a trabalhar enquanto Tribalistas surgiu há um ano e meio e que, em relação ao álbum anterior, mantém-se o “espírito colectivo, o prazer de estar juntos, o traço autoral e o processo imersivo”.

O trio que dá rosto aos Tribalistas foi acompanhado nas gravações por Dadi, Cézar Mendes e Pedro Baby. Os vídeos para as quatro canções agora reveladas foram realizadas por Dora Jobim, neta de António Carlos Jobim.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

PUB

PUB