Marcelo veta blindagem de futura concessão da Carris a privados

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, devolveu ao Parlamento o decreto que visa impedir uma futura subconcessão da Carris a operadores privados. "O presente decreto [N.º 155/XIII], impõe ao Governo e às autarquias locais um regime que proíbe qualquer concessão da Carris mesmo que tal possa vir a corresponder um dia à vontade da autarquia local", diz Marcelo Rebelo de Sousa numa missiva enviada ao presidente da Assembleia da República, o socialista Ferro Rodrigues.

E, de acordo com o Presidente da República, "o regime em apreço, ao vedar, taxativamente, tal concessão" apresenta-se como uma "politicamente excessiva intervenção da Assembleia da República num espaço de decisão concreta da administração pública – em particular do poder local, condicionando, de forma drástica, a futura opção da própria autarquia local". E isso, diz, pode ser visto como "politicamente contraproducente, e, por isso, excessiva e censurável". Logo, segundo o Presidente, a Assembleia da República deve "ter a oportunidade de ponderar de novo a matéria".

O decreto em questão, o 155/XIII, trata da primeira alteração à lei n.º 86-D/2016, que atribuiu à Câmara de Lisboa a gestão da Carris, e que foi promulgada por Marcelo Rebelo de Sousa no final do ano passado.

A alteração agora em questão, e que tinha aprovada a 7 de Julho, dizia que "o município de Lisboa não pode a qualquer título proceder à alienação do capital social da Carris, ou das sociedades por esta totalmente participadas, nem concessionar total ou parcialmente a respectiva rede, sob pena de nulidade dos actos praticados".

Contactada pelo PÚBLICO, a Carris não quis fazer comentários.

