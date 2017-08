Rafa Márquez, figura do futebol mexicano, acusado pelos EUA de pertencer a rede de narcotráfico

O Governo norte-americano ligou Rafa Márquez, histórico capitão da selecção de futebol do México, a uma rede de narcotráfico. O jogador mexicano é alvo, juntamente com outras 21 pessoas, de sanções por alegadamente fazer parte de uma rede liderada pelo narcotraficante Raúl Flores.

Segundo um documento do Departamento do Tesouro norte-americano, citado pelo El País, os visados têm agora o seu visto de entrada nos EUA cancelado e todas as contas e propriedades em território norte-americano foram também congeladas. Para além dos 22 indivíduos identificados pela Administração norte-americana, 42 empresas foram também alvo de medidas sancionatórias devido às suas ligações ao narcotráfico – neste caso as empresas norte-americanas ficam proibidas de realizar qualquer tipo de negócio ou transacção com as organizações agora identificadas.

Mas Márquez não é a única personalidade mexicana identificada nesta suposta rede. O cantor Julión Álvarez, nomeado para dois Grammys latinos, foi também incluído na mesma lista.

No caso do futebolista, e de acordo com o documento do Governo dos EUA, uma escola de futebol detida pelo internacional mexicano é alvo das sanções por, supostamente, ter servido como meio de lavagem de dinheiro com origem no tráfico de droga. Além disso, foram ainda identificados dois homens que terão actuado em nome de Márquez.

O departamento norte-americano acusa assim o jogador de actuar como testa-de-ferro de Raúl Flores, mantendo desta maneira “uma longa relação” com o narcotraficante e de ter “gerido activos” em seu benefício.

Márquez, com 38 anos, joga actualmente na equipa mexicana do Atlas, clube onde se formou. Antes, o defesa central actuou durante sete épocas no Barcelona e conta 134 internacionalizações pela selecção mexicana, sendo que é uma das maiores figuras do futebol deste país.

