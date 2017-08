TAP transportou 1,4 milhões de passageiros em Julho

A companhia aérea TAP transportou, no passado mês de Julho, "um recorde de 1,4 milhões de passageiros. É o maior número de sempre de passageiros transportados num único mês", anunciou a empresa em comunicado esta quarta-feira.

Foram mais 247.525 passageiros do que em Julho de 2016, tendo atingido a 29 do mês passado o número mais elevado num só dia, com 49.621 viajantes transportados, refere a nota enviada às redacções.

A taxa de ocupação atingiu 86,3%, o que representa "um novo recorde", segundo a comunicação da TAP, ao aumentar 3,3 pontos percentuais na comparação com o desempenho de Julho do ano anterior. No primeiro semestre, "a companhia transportou já mais 1,6 milhões de passageiros" que no período homólogo do ano passado, sintetizou a TAP.

O mercado que mais cresceu em Julho foi o europeu, com uma subida de 152 mil passageiros relativamente ao ano anterior. Na Europa, a empresa destaca as subidas de tráfego dos mercados de Espanha, com mais 42,8%, Reino Unido (30,7%) e Alemanha (27,9%). Os mercados da República Checa e Hungria, "impulsionados pela abertura da rota de Budapeste", cresceram globalmente 138%, com um total de 20 mil passageiros transportados, aponta a companhia aérea portuguesa.

No mercado interno, é realçado o aumento de 74% no número de passageiros transportados para os Açores, o que se traduziu em mais 17 mil a viajarem nas rotas da TAP para aquele arquipélago.

Na análise das taxas de ocupação (“load factor”), a TAP especificou que o valor mais alto se registou no mercado da América do Sul, com 91,2% de ocupação dos voos, uma subida de 4,6 pontos percentuais face a Julho de 2016.

A África apresentou igualmente um acréscimo, mas de 6,4 pontos percentuais face ao ano passado, com uma ocupação de 82%.

