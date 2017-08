Irmão do ex-primeiro-ministro paquistanês já não vai susbtituí-lo

Shahbaz Sharif, irmão do ex-primeiro-ministro paquistanês Nawaz Sharif, forçado a demitir-se no mês passado depois de ter sido desqualificado para desempenhar cargos políticos pelo Supremo Tribunal por corrupção, já não vai substituí-lo, candidatando-se às eleições indirectas no Parlamento, onde seria eleito sem dificuldade.

A Reuters adianta, citando fonte da Liga Muçulmana do Paquistão (PML-N), o partido liderado pela família Sharif, que afinal Shahbaz Sharif deve continuar a ser ministro-chefe do Punjab, a maior província paquistanesa – ali vivem mais de metade dos 190 milhões de habitantes daquele país. O partido teme perder o controlo desta província fundamental se Shahbaz Sharif deixar de a liderar – e quem formará o próximo governo será quem conquistar o Punjab.

Isto significa que Shahid Khaqan Abbasi, que era ministro do Petróleo de Nawaz Sharif, continuará a ser primeiro-ministro até às próximas eleições legislativas, em 2018 – o Governo do PML-N não deverá cair, pois tem uma maioria de 188 deputados num Parlamento de 342 lugares.

Nawaz Sharif, no entanto, não baixou os braços. Esta quarta-feira, inicia um périplo de comícios em Lahore, para mostrar que continua popular, e defender que o Supremo Tribunal deve reverter a sua sentença, que o impossibilita de concorrer a cargos públicos durante dez anos. Alguns dos seus apoiantes dizem que vai mesmo tentar recorrer da sentença, diz a Associated Press.

