Netflix compra a editora de BD de Kick-Ass e Kingsman

Até agora, o Netflix nunca tinha comprado empresas inteiras. Direitos de séries e filmes? Claro, todos os dias, empresas é que não. A primeira é a escocesa Millarworld, editora de banda desenhada fundada por Mark Millar, o criador que nos deu sagas como Kick-Ass, Kingsman ou Wanted, todos alvos de bem-sucedidas (nem sempre artisticamente) adaptações cinematográficas.

O anúncio foi feito pelo próprio Millar no fórum do site da editora. A ideia parece ser aproximar-se da estratégia em que a Disney se lançou quando comprou a Marvel, que tem uma relação próxima com o Netflix – The Defenders, a mais recente série do gigante da BD, chega a 18 deste mês ao serviço de streaming –, em 2009: propriedades intelectuais que lançam franchises e fazem universos cinematográficos.

Millar esteve, aliás, vários anos na Marvel, tendo escrito Old Man Logan, livro que serviu de inspiração para Logan, deste ano, e tendo tido, em Supremos, série de 13 livros de 2002, a ideia de Nick Fury ser Samuel L. Jackson, que ainda interpreta a personagem no universo cinematográfico Marvel. E foi por essa editora que alguns dos livros da Millarworld foram lançados.

Ted Sarandos, o director de conteúdos do Netflix, refere-se, citado pelo site Deadline, ao autor como "o mais próximo que há de um Stan Lee moderno", referindo-se ao co-criador de personagens como Homem-Aranha, Thor, Hulk, Demolidor ou Homem de Ferro, entre outros. Podem, portanto, esperar-se novas séries, filmes e programas para crianças, quer tenham ou não uma teia de ligações entre histórias e personagens que se vão cruzando ao longo de vários títulos.

Ao longo dos anos, foram anunciadas adaptações para comics de Millar como Huck, Jupiter’s Legacy, Chosen – uma sequela da Bíblia –, Nemesis ou Superior, que por agora ainda não chegaram a acontecer. É possível que façam parte dos planos resultantes desta aquisição. O segundo filme da saga Kingsman, Kingsman – O Círculo Dourado, realizado por Matthew Vaughn, que também assinou o primeiro Kick-Ass e produziu o segundo, chega a Portugal a 21 de Setembro. Nenhum desses títulos já adaptados faz parte deste negócio.

