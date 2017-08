Incêndio obriga a cortar Via do Infante em Lagos

Um incêndio que deflagrou na tarde desta segunda-feira em Odiáxere obrigou a cortar a Via do Infante na zona de Lagos, confirmou ao PÚBLICO fonte dos bombeiros. O corte desta auto-estrada (A22), feito em dois pontos da via nos dois sentidos entre as cidades de Lagos e Albufeira, deve-se ao fumo.

PUB

O incêndio deflagrou na freguesia de Odiáxere, localidade de Farta Vacas, às 16h30, “numa zona de mato e eucalipto” e está com duas frentes activas, conta ao PÚBLICO o segundo comandante distrital de operações da Protecção Civil em Faro, Abel Gomes. Cerca de duas horas depois, estava a ser combatido por 137 bombeiros, com o auxílio de 36 veículos e três meios aéreos.

“O incêndio vai cedendo aos meios de combate mas ainda não está dominado”, acrescenta Abel Gomes. A A22 está cortada em dois pontos (no quilómetro 5.7 no sentido Lagos-Albufeira e no quilómetro 11.3 no sentido Albufeira-Lagos) e, ainda que não haja previsão de quando possa reabrir, tal só será feito quando houver “condições de segurança”.

PUB

PUB

PUB