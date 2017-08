Corrida a lugares nas listas às câmaras já terminou

As autárquicas provocaram nesta segunda-feira uma corrida aos tribunais de todo o país. Muitas candidaturas, como foi o caso da do PSD em Lisboa ou da do PS em Oeiras, só no último dia do prazo submeteram à justiça as listas com que vão concorrer aos milhares de mandatos disponíveis nas autárquicas de Outubro (entre lugares para as câmaras, as juntas ou as assembleias) - só o PSD apresentou 70 mil candidatos.

PUB

Apesar de muitas decisões terem ficado para o fim, não há grandes surpresas nem manobras de última hora. Em Lisboa, por exemplo, confirmaram-se as notícias já avançadas: na lista de Teresa Leal Coelho à câmara entram João Pedro Costa, Margarida Saavedra e Sofia Vala Rocha (entre outros) e na de José Eduardo Martins à assembleia municipal estão, por exemplo, Carlos Barbosa, Virgínia Estorninho e António Prôa.

Para integrar a equipa de Fernando Medina (PS) na autarquia lisboeta concorrem Duarte Cordeiro, Paula Marques, Manuel Salgado, João Paulo Saraiva, Catarina Vaz Pinto e José Sá Fernandes, para dar alguns exemplos.

PUB

Surpresa é o envolvimento do eurodeputado Paulo Rangel, mas como mandatário da candidatura de Cancela Moura, que lidera a coligação PSD/CDS-PP para a Câmara de Vila Nova de Gaia. A vice-presidente e deputada democrata-cristã, Cecília Meireles, é a primeira da lista para a assembleia municipal.

No momento da entrega das listas no Tribunal de Gaia, Cancela Moura considerou que as eleições autárquicas do dia 1 de Outubro constituem “o maior desafio dos últimos 40 anos" e deteve-se na lista com que se candidata. “É uma lista completamente diferente, é uma lista de renovação e uma lista que queremos que projecte a imagem de excelência que o nosso concelho merece”, disse o candidato.

“Provavelmente em 40 anos, vamos disputar as eleições mais difíceis para a coligação, mas são também as mais aliciantes. Estamos a começar um caminho que queremos que seja diferente nas propostas e nos protagonistas. Vamo-nos centrar na moralização da vida pública", anunciou o também presidente da concelhia do PSD, que tem como principal adversário Eduardo Victor Rodrigues.

Nesta segunda-feira, na altura de entregar as listas, o candidato do PS afirmou que "ambiciona uma vitória com maioria absoluta”, mas mesmo com maioria absoluta “não” exclui a “possibilidade de abrir a gestão da câmara a pessoas de confiança e com capacidade e competência política”.

Igualmente optimista, Manuel Machado, que se recandidata a mais um mandato à Câmara de Coimbra, assumiu que o PS quer conquistar a maioria absoluta nas eleições autárquicas.

“Queremos eleger o Tiago Martins, que é o sexto” nome da lista do PS à câmara disse Manuel Machado em conversa com os jornalistas depois de ter entregue no Tribunal de Coimbra, as listas do partido a todos os órgãos autárquicos do concelho em que estão envolvidas “cerca de 700 pessoas, das quais 55% são independentes e 37% mulheres".

Segundo revelou Manuel Machado, a lista para a câmara municipal foi "cuidadosamente escolhida" de modo a formar "uma equipa de gente, com qualificações profissionais em diversas áreas e domínios, para continuar a valorizar a cidade".

Já no Porto, Álvaro Almeida é o único independente da lista (que lidera) à câmara pela coligação PSD/MPT. O presidente da concelhia do PSD, Miguel Seabra, é o número dois, seguindo-se a advogada Andreia Júnior, Pedro Sampaio, ex-director do Departamento Municipal de Museus e Património Cultura da Câmara do Porto no tempo de Rui Rio, e Luís Pinto de Faria, professor da Faculdade de Arquitectura, que é considerado um dos “melhores” elementos da lista do PSD, entre outros. Pedro Duarte é o primeiro da lista para Assembleia Municipal do Porto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

A candidata do PS a Matosinhos, Luísa Salgueiro, escolheu para número dois o independente Eduardo Pinheiro (actual presidente). A lista conta com alguns dos actuais vereadores como é o caso de Fernando Rocha, Correia Pinto e Tiago Maia, Ângela Miranda, da secção do PS de S. Mamede de Infesta, entre outros. Palmira Macedo é, de novo, candidata à Assembleia Municipal de Matosinhos.

Mais abaixo, em Oeiras, o socialista Joaquim Raposo anunciou a sua lista à câmara, totalmente paritária e com metade de independentes, nas quais integrou elementos com experiência autárquica como: Alexandra Tavares de Moura, actual vereadora em Oeiras; Gabriel Oliveira, ex-vice na Câmara da Amadora; Manuel Brito, ex-vereador em Lisboa; Ana Paula Laborinho, presidente do Instituto Camões; ou Jaime Serrão Andrez, ex-secretário de Estado do Comércio e Turismo.

PUB

PUB