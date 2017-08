Duzentas pessoas passam posto fronteiriço de Ceuta a correr

Cerca de 200 migrantes conseguiram atravessar esta segunda-feira o posto fronteiriço de Tarajal, em Ceuta, a correr, sem que os agentes das forças de segurança tenham conseguido evitá-lo, disse fonte da Guarda Civil espanhola.

A mesma fonte indicou à agência noticiosa EFE que o episódio ocorreu pouco depois das 6h00 locais (5h00 em Lisboa), surpreendendo tanto as forças policiais marroquinas como as espanholas. As autoridades tinham sido avisadas para a possibilidade de isto suceder e estavam espalhadas pelo perímetro da fronteira, mas os migrantes usaram a própria passagem.

Terão sido cerca de 200 os migrantes que entraram em Espanha a partir de Marrocos, embora o número oficial deva ser fornecido pelo Centro Temporário de Imigrantes após a contagem das novas entradas.

Há apenas uma semana, depois de não se registarem episódios deste tipo desde Fevereiro, 73 pessoas conseguiram entrar em território espanhol, tendo as autoridades dos dois países conseguido travar um grupo mais numerosos de pelo menos 300.

