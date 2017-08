Caracas diz que travou revolta militar contra o regime

O regime venezuelano anunciou na manhã deste domingo que as forças de segurança travaram um levantamento militar na base de Paramaracay, situado na cidade de Valencia, no centro do país.

PUB

O anúncio foi feito através do Twitter pelo número dois do regime, Diosdado Cabello, que afirmou que “na madrugada, atacantes terroristas entraram no Forte Paramacay em Valencia”. “Vários terroristas detidos”, informou ainda o responsável, que é o vice-presidente do Partido Socialista Unido da Venezuela, e integra a Assembleia Constituinte recentemente empossada.

En la madrugada atacantes terroristas entraron al Fuerte Paramacay en Valencia, atentando contra nuestra FANB. Varios terroristas detenidos. — Diosdado Cabello R (@dcabellor) August 6, 2017

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Horas antes, o antigo capitão da Guardia Nacional Bolivariana, Juan Caguaripano, divulgou um vídeo em que anunciava o início de uma revolta militar contra o Governo. “Isto não é um golpe de Estado, mas sim uma acção cívico-militar para restabelecer a ordem constitucional”, afirmava o militar acompanhado no vídeo por cerca de 20 homens com fardas militares e alguns deles armados.

De acordo com o El País, que cita fontes militares, Caguaripano conseguiu organizar alguns militares com o objectivo de tomar o armazém de armas e outras zonas da base de Paramacay. Segundo uma testemunha ouvida pela Reuters, ouviram-se disparos durante a noite nesta zona. A mesma agência diz que pelo menos sete pessoas foram detidas na sequência deste ataque.

Existem ainda versões diferentes sobre o desfecho do caso. O jornal espanhol cita fontes militares que dizem que há outros focos de sublevação militar no país.

PUB

PUB