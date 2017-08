Canadá: Estádio Olímpico de Montreal abre as portas para acolher migrantes vindos dos EUA

O Estádio Olímpico de Montreal, no Canadá, abriu temporariamente as portas para albergar milhares de requerentes de asilo que não páram de chegar ao país através da fronteira com os Estados Unidos, oriundos de países terceiros.

PUB

Segundo diz a BBC, desde Janeiro que se regista um aumento significativo de pessoas a cruzar a fronteira. No total, mais de 4300 migrantes entraram em território canadiano para requerer asilo. A maioria chega ao país através da fronteira entre estados norte-americanos da Nova Inglaterra, como Nova Iorque, Vermont e New Hampshire, e a província do Quebeque, onde se situa a cidade de Montreal.

Este movimento coincide temporalmente com a chegada de Donald Trump à Presidência dos EUA. O milionário republicano, como é público, vem defendendo um aumento das restrições à entrada de imigrantes e refugiados. Muitos cidadãos estrangeiros nos EUA têm por isso optado por cruzar a fronteira para o Canadá, onde o quadro politico-legal é teoricamente mais favorável ao seu estabelecimento.

PUB

Este fluxo repentino, com que as autoridades canadianas não esperavam, obrigou a que fosse pedida à organização do estádio que abrisse as suas portas perante a falta de alojamento para os requerentes de asilo.

A BBC falou com Francine Dupuis, da Praida, um programa que trabalha na recepção e integração de requerentes de asilo no Canadá, diz que só durante o mês Julho entraram 1200 pessoas no Quebeque, sendo que a grande maioria é originária do Haiti. O país das Caraíbas, um dos mais pobres do mundo, ainda recupera do grave sismo de 2010. Milhares de haitianos foram autorizados a permanecer nos EUA durante a era Obama, mas o seu futuro é cada vez mais incerto, e a Administração Trump não esconde o desejo de fazer regressar milhares de membros desta comunidade para o Haiti.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Outro país de onde chegam, através dos EUA, numerosos requerentes de asilo ao Canadá é a Síria. Dupuis afirma que o movimento de membros desta comunidade tem sido constante ao longo dos últimos meses, mas que em Julho foram batidos todos os recordes.

Este acréscimo em Julho poderá estar relacionado com condições meteorológicas mais favoráveis à travessia da fronteira entre os EUA e o Canadá naquela zona, uma região montanhosa e de florestas densas. Durante o Inverno, inúmeras pessoas sofreram ferimentos graves na travessia, perdendo pés e mãos devido a queimaduras de frio.

Perante este fluxo, o Estádio Olímpico deverá manter-se aberto até ao Outono, albergando assim os requerentes de asilo que ali chegam, e enquanto se finalizam os seus morosos e burocráticos processos.

PUB

PUB