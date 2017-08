Lançado concurso para reconverter antigo matadouro do Porto

O concurso público internacional para a reconversão e exploração do Antigo Matadouro Industrial do Porto foi lançado nesta quarta-feira, com a publicação do anúncio no Diário da República (DR), anunciou a Câmara do Porto.

A fase de projecto terá uma duração de sete meses, seguindo-se a fase de obra que se prolongará por dois anos e uma estimativa preliminar de custos de 15 milhões de euros, enquanto a de exploração terá uma extensão de trinta anos, informou ainda em comunicado a autarquia.

Segundo a câmara, o concurso visa transformar aquele edifício, desactivado há cerca de 20 anos e cuja construção se iniciou em 1910, "num equipamento âncora na reabilitação da zona oriental da cidade, baseado nos eixos da coesão social, economia e cultura".

No comunicado, descreve-se que a intervenção prevê a reconversão integral do complexo, mantendo a sua memória histórica e natureza arquitectónica, em espaços empresariais diversificados e polivalentes, espaços comerciais e de lazer de apoio local, espaços destinados à acção social e à ligação com a comunidade local e espaços de cariz cultural e artístico, destinados à exposição, à produção e ao depósito.

Está prevista a existência de um percurso interno público de circulação para peões e bicicletas "entre o acesso existente na Rua de São Roque da Lameira e a estação de Metro do Dragão e respectivo parque de estacionamento, atravessando o interior do edifício principal, subindo por um edifício novo a construir em altura no topo norte do complexo, e atravessando a VCI por intermédio de uma nova passagem superior".

O projeto prevê ainda que "dos mais de 20 mil metros quadrados disponíveis para construção, 7.885 metros quadrados ficarão sob gestão municipal, sendo o restante explorado pela entidade vencedora do concurso".

Na avaliação das propostas, "o factor preço apenas contará 25%, sendo que os restantes 75% incidem sobre a qualidade técnica da proposta", revela a câmara, devendo as candidaturas ser entregues até 01 de Outubro.

O projecto preliminar para a reabilitação do antigo matadouro foi apresentado na 21.ª Trienal de Artes, Design e Arquitectura de Milão, em Abril de 2016 tendo sido anunciados em 27 de Junho, em reunião pública do executivo, os termos do concurso público que hoje foi lançado.

