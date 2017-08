Registo de compras offline leva Google a ser alvo de queixa nos EUA

O Google é novamente acusado de violar a privacidade de milhares dos seus utilizadores. Desta vez, o problema é a nova ferramenta de publicidade que associa as compras feitas em lojas, com cartão, ao histórico de Internet das pessoas.

A denúncia foi feita pelo Electronic Privacy Information Centre, um centro de investigação que se debruça sobre questões de privacidade e conhecido pela sigla EPIC. A ferramenta problemática, que está a funcionar nos Estados Unidos, em fase experimental, desde Maio, foi criada pelo Google para ajudar os comerciantes a perceber a eficácia das suas campanhas de publicidade online, ao seguir a navegação de um utilizador (nos vários dispositivos e através de aplicações e plataformas de pesquisa, vídeo ou redes sociais). Para o serviço de medição de vendas funcionar basta que os comerciantes obtenham a informação de email dos clientes na altura das compra em cartão, por exemplo, através da subscrição a um programa de pontos ou de fidelização. A partir daí o Google deve conseguir associar compras feitas em cartão, nos Estados Unidos, com a publicidade da marca que é vista na Internet.

Apesar de o Google dizer que o processo é anónimo e não afecta privacidade dos clientes, não especifica como. A falta de transparência no processo levou aquele centro a pedir à autoridade da concorrência americana, a Federal Trade Comission, que investigue o serviço. “Os dados recolhidos podem revelar informação sensível sobre as compras, saúde e vida privadas dos utilizadores”, lê-se na queixa submetida nesta segunda-feira, que relembra como o Google admitiu, na apresentação do serviço, que consegue seguir cerca de 70% das transacções em cartões de crédito ou débito nos Estados Unidos através de parcerias com terceiros, incluindo bancos.

De acordo com o Google, o processo depende de fórmulas matemáticas que convertem os nomes das pessoas e outra informação sobre a compra (como o valor, a localização e a data) em números aleatórios e anónimos. Para o EPIC, porém, a privacidade dos consumidores não pode depender de um algoritmo secreto: “O Google diz que pode preservar a privacidade do consumidor ao correlacionar os anúncios vistos com compras em loja, mas recusa-se a revelar – ou autorizar testes independentes – da técnica que o torna possível.”

O centro de investigação pede ao regulador que investigue o algoritmo que o Google utiliza para determinar se este protege devidamente a privacidade de milhares de consumidores americanos, e obrigue o motor de busca a criar uma forma fácil de os utilizadores impedirem a sua navegação de ser seguida, caso queiram. Pretende também que a empresa revele a identidade dos parceiros que recolhem os dados sobre as transacções.

O Google não emitiu um comunicado sobre o assunto, mas em declarações à estação de radio norte-americana NPR diz que todos os utilizadores têm um “controlo robusto” dos dados, e podem impedir o Google de seguir a sua navegação através das definições da sua conta. E relembrou que o novo serviço de medição de vendas ainda está numa fase inicial e que, por enquanto, apenas funciona com alguns comerciantes com publicidade online nos Estados Unidos.

