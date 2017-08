Agência do Medicamento: Porto concorre com mais 18 cidades

Barcelona, Lille, Bona e Copenhaga. Estas são apenas algumas das 18 cidades que vão concorrer com o Porto na corrida para receber a sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA na sigla em inglês).

A União Europeia publicou nesta terça-feira a lista das cidades que apresentaram a candidatura e agora começará o período de avaliação.

“A avaliação da Comissão será publicada na Internet em 30 de Setembro de 2017. Seguir-se-á um debate político no Conselho, com base nesta avaliação, no Conselho dos Assuntos Gerais (artigo 50.º), em Outubro de 2017. A fim de permitir uma transferência atempada e harmoniosa das duas agências, será tomada uma decisão final no Conselho dos Assuntos Gerais (artigo 50.º) em Novembro de 2017”, diz um comunicado da Comissão Europeia, referindo-se também à nova sede da Autoridade Bancária Europeia, desejada por oito cidades europeias.

Depois de inicialmente ter escolhido Lisboa como candidata, o Governo português reabriu o processo e acabou por escolher o Porto como candidata.

As sedes das duas agências, actualmente em Londres, vão mudar na sequência da saída do Reino Unido da União Europeia.

Cidades candidatas a receber a Agência Europeia do Medicamento (EMA)

Amesterdão (Holanda)

Atenas (Grécia)

Barcelona (Espanha)

Bona (Alemanha)

Bratislava (Eslováquia)

Bruxelas (Bélgica)

Bucareste (Roménia)

Copenhaga (Dinamarca)

Dublin (Irlanda)

Helsínquia (Finlândia)

Lille (França)

Milão (Itália)

Porto (Portugal)

Sofia (Bulgária)

Estocolmo (Suécia)

Malta *

Viena (Áustria)

Varsóvia (Polónia)

Zagreb (Croácia)

Cidades candidatas a receber a Autoridade Bancária Europeia

Bruxelas (Bélgica)

Dublin (Irlanda)

Frankfurt (Alemanha)

Paris (França)

Praga (República Checa)

Cidade do Luxemburgo (Luxemburgo)

Viena (Áustria)

Varsóvia (Polónia)

* A candidatura de Malta não especifíca a cidade.

