Fox News e Casa Branca terão combinado notícia falsa sobre morte de Seth Rich

Um antigo detective de homicídios e actual colaborador da Fox News entrou com um processo em tribunal que contém alegações potencialmente explosivas: o canal do notícias norte-americano e um poderoso apoiante de Donald Trump terão estado envolvidos na elaboração de uma história falsa sobre a morte de um jovem assessor de Hillary Clinton, Seth Rich, de modo a desviar as atenções da opinião pública das suspeitas da ingerência russa nas eleições presidenciais norte-americanas. Tudo isto terá sido feito sob a supervisão da Casa Branca, onde teve lugar uma reunião entre o ex-investigador, um milionário texano e Sean Spicer. E há mesmo referências ao acompanhamento da história por parte do próprio Presidente dos Estados Unidos.

A notícia é da NPR, a rádio pública norte-americana, que teve acesso ao processo. O responsável pela acção judicial contra a Fox News é Ron Wheeler.

Wheeler alega que a jornalista responsável pela referida história inventou citações suas para dar força à suposta notícia. E que isto foi combinado entre o canal e Ed Butowsky, um poderoso investidor de Dallas, no Texas, também comentador na Fox News, e que nos últimos anos se tornou num importante apoiante e financiador das campanhas do Partido Republicano.

A história falsa foi divulgada pela Fox News em Maio, tendo sido apagada uma semana depois, com o canal a assumir que a notícia não tinha fundamento.

No centro de mais um potencial escândalo a atingir Trump está a morte de Seth Rich, um funcionário do Comité Nacional do Partido Democrata.

Em Julho de 2016, Rich foi mortalmente baleado nas proximidades do seu apartamento na capital Washington. Deste então, vários sites ligados a organizações da direita radical veicularam uma teoria da conspiração que alegava que Rich tinha sido responsável pelo acesso do Wikileaks aos e-mails internos do Partido Democrata, e que o homicídio teria sido um acto de vingança pela fuga de informação.

A teoria continua até hoje a ser defendida por destacados apoiantes do Presidente Donald Trump, como o comentador Sean Hannity, um dos principais rostos da Fox News.

Baseando-se nesta teoria, a Fox News publicou uma história onde se afirmava que Rod Wheeler teria tido conhecimento de provas sobre contactos entre o Wikileaks e Seth Rich. Apoiando-se em supostas declarações de Wheeler, o canal acrescentava que o FBI tinha conduzido uma análise ao computador de Rich e que tinha encontrado aí milhares de e-mails trocados com o site de denúncias anónimas que se tornou num dos principais veículos de ataque contra a campanha presidencial de Hillary Clinton.

É este ponto que levou Wheeler a avançar pelos tribunais, uma vez que o antigo detective nega ter fornecido tais informações.

As autoridades continuam a investigar a morte do democrata, tendo já afirmado que as provas recolhidas até ao momento indicam que Rich terá sido morto durante um assalto falhado.

Agora, o antigo investigador revela que no dia 20 de Abril, um mês antes de a Fox News ter lançado a história, se encontrou na Casa Branca com Butowsky, o referido milionário texano, e com o então porta-voz da Casa Branca Sean Spicer, para informar este último sobre o que estava a ser investigado no caso da morte do assessor. E esta conversa surgiu pouco tempo depois de o investidor ter desafiado Wheeler a investigar o caso. No processo que é agora divulgado, diz-se que Butowsky enviou uma mensagem de voz e de texto a informar Wheeler que o próprio Presidente tinha revisto a história da Fox News antes desta ter sido publicada.

À NPR, Spicer confirma que o encontro na Casa Branca com Wheeler e Butowsky decorreu de facto, mas diz que a reunião serviu apenas para ser informado sobre o trabalho da Fox News e que não sabia de qualquer intervenção de Trump no sentido de divulgar a história sobre a morte de Rich. Por seu lado, Butowsky garante que estava a brincar quando referiu nas mensagens a intervenção do Presidente.

Já esta segunda-feira a Administração Trump reagiu à notícia, através da porta-voz Sarah Huckabee Sanders, que afirmou que é "completamente falso o envolvimento da Casa Branca nisto".

O presidente da Fox News, Jay Wallace, também reagiu à notícia da NPR, afirmando que não existem “provas concretas” de que as citações atribuídas a Wheeler tenham sido inventadas pela jornalista Malia Zimmerman, autora da história que acabaria por ser apagada.

