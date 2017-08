Rubis compra activos de gás à Repsol

Com esta aquisição, a Rubis passa a assumir os activos de distribuição de GPL (Gás de Petróleo Liquefeito) da Repsol nas ilhas da Madeira e dos Açores, bem como as redes em Portugal continental.

A empresa, que não revelou o valor da transacção, refere que esta operação permite à Rubis incluir uma operação de distribuição de gás canalizado e alcançar massa crítica nas suas actividades nos Açores e na Madeira.

"Esta transacção representa um volume anual adicional de 15.000 toneladas, ou seja, 12% dos volumes actuais já comercializados localmente pelo grupo e que gera um EBITDA [resultado antes de impostos, juros, amortizações e depreciações] anual de seis milhões de euros", refere a Rubis.

Para a distribuição de gás canalizado no continente, a transacção tem um "impacto positivo no lucro da Rubis", refere, salientando que no que respeita à operação na Madeira e nos Açores, esta está sujeita à aprovação da Autoridade da Concorrência.

"Esta nova aquisição ilustra a estratégia de desenvolvimento da Rubis em nichos de mercado para complementar as suas actividades existentes", conclui a empresa, no comunicado.

A Lusa questionou a Repsol sobre esta operação, mas até ao momento não obteve resposta.

