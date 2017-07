O que representa o Partido Democrata nos EUA? É só anti-Trump

Após seis meses na Casa Branca, Donald Trump é um dos Presidentes norte-americanos mais impopulares de sempre nesta altura do mandato, com um nível de aprovação que ronda os 40%. Mas apenas 42% dos americanos têm uma opinião positiva da oposição, e só 37% conseguem dizer que o Partido Democrata representa alguma ideia concreta. Para 52%, a única coisa que os democratas são é anti-Trump. Mas não oferecem alternativa alguma, não são associáveis a nenhuma ideia forte. Se falta escolher o rumo do partido, faltam também líderes novos e populares, embora se perfilem alguns que os analistas dizem poder vir a ser importantes, como a senadora Kamala Harris (Califórnia) e o senador Cory Booker (Nova Jérsia).

