Incêndio destrói parte da estrutura do velódromo das Olimpíadas do Rio

Um incêndio de origem ainda desconhecida destruiu, na madrugada deste domingo, parte da cobertura do velódromo utilizado nos Jogos Olímpicos Rio2016 e uma das estruturas que mais pesou no orçamento do evento.

Os bombeiros chamados para o local precisaram de cerca de duas horas para controlar o fogo na infra-estrutura, localizada no Bairro da Tijuca e que custou cerca de 38 milhões de euros. O incêndio começou pouco depois da meia-noite e foi extinto duas horas depois, mas os trabalhos de rescaldo prolongaram-se até às 8h.

Segundo imagens aéreas divulgadas pelo Globo, o edifício ficou com um buraco gigante no telhado. O ministro brasileiro dos Desportos, Leonardo Picciani, já lamentou o incidente, que não fez vítimas, mas recusou comentar o alcance dos danos provocados pelas chamas.

No Twitter, o governante disse que o velódromo foi atingido por um “balão” e divulgou dois vídeos e uma fotografia onde se viam balões de papel em chama a cair nas imediações do pavilhão, mesmo quando já havia bombeiros no local a combater o fogo.

Em comunicado, o ministério de Picciani criticou a “prática criminosa de soltar balão” e disse confiar na investigação e na “punição dos envolvidos por destruírem mais do que um bem público, um equipamento comum a todos. Após a perícia dos bombeiros, avaliaremos os danos e as medidas a serem adoptadas para a recuperação deste bem nacional.”

