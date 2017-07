Macron e Costa partilham almoço e visão sobre o futuro da Europa

Quase em uníssono, o primeiro-ministro português e o Presidente francês defenderam esta sexta-feira a necessidade de a União Europeia dar prioridade à convergência económica para estabilizar a zona euro e reformar a União Económica e Monetária (UEM). António Costa e Emannuel Macron almoçaram hoje no Palácio do Eliseu, em Paris, e, no final, numa conferência de imprensa conjunta, além dos elogios recíprocos, destacaram a “visão comum” que têm sobre o futuro da União Europeia.

O Presidente francês também destacou a performance do Governo de Costa nas contas públicas e no desempenho da economia. E depois de prestar a sua solidariedade pela destruição e vítimas que os incêndios têm provocado em Portugal nas últimas semanas – como, aliás, tem também acontecido em França – Emannuel Macron defendeu que esta é a oportunidade para “conjugar esforços na protecção civil” e ter uma “acção mais coordenada em termos de intervenção e equipamento a nível europeu”. O Chefe de Estado francês prometeu que os dois países vão “trabalhar nas próximas semanas juntos neste caminho”.

Nas questões europeias, Macron disse que falaram sobre a “vontade comum de avançar em termos de integração e transformação da UEM”, de “maior integração no seio da zona euro, de uma capacidade para melhor articular as políticas de responsabilidade, de solidariedade”. E também da “necessidade de relançar o investimento e acompanhar as reformas que todos os países deverão fazer para atingir o equilíbrio de cada um com a perspectiva de uma Europa reforçada” – uma prioridade dos dois países e em que prometem trabalhar nos próximos meses.

António Costa, que fez questão de realçar que foi um almoço em que “não havia problemas bilaterais” – talvez recordando encontros recentes do presidente com outros líderes -, haveria de dizer, primeiro em francês e depois em português, que se concentraram “na visão partilhada” que têm sobre o futuro da Europa e louvou a “confiança reforçada” que a Europa recebeu com a eleição de Macron e a sua ambição de a pôr “em marcha” (o nome do seu ex-movimento). “É isso que queremos fazer em conjunto, o que permitirá reforçar a unidade da União Europeia, a convergência económica e social e reforçar a capacidade de a Europa fazer mais, nomeadamente na segurança, emprego e defesa”, disse o primeiro-ministro português.

“Este almoço de trabalho permitiu concretizar uma visão comum sobre a União Europeia, a prioridade à convergência económica para a estabilização da zona euro e para a reforma da UEM. É sobre esta base sólida do que já conseguimos construir em conjunto que podemos projectar novos avanços, nomeadamente no domínio da segurança e defesa”, descreveu António Costa.

O Presidente francês defendeu que “relançar a Europa é também desenvolver meios para nos protegermos” e nesse sentido é preciso investir na “Europa da defesa” mas também na reforma de algumas regras de defesa dos “interesses comerciais”. Sem mencionar a enorme comunidade portuguesa no país, mas tendo-a em mente, Emannuel Macron disse que discutiram o “trabalho destacado”, com a “vontade de encontrar condições justas, conformes aos nossos valores sociais, para lutar contra a fraude, permitir uma livre circulação dos trabalhadores mas não penalizar os trabalhadores mais modestos nos nossos países".

Costa reforçaria a necessidade do “combate à concorrência desleal e ao dumping social” e de uma “Europa renovada” centrada nos cidadãos e nas prioridades da “segurança, emprego e confiança para gerir desafios globais como as alterações climáticas e a globalização económica”.

Outro tema em cima da mesa foi a energia, assunto importante para Portugal mas também para a vizinha Espanha, como contou Macron: falaram sobre as interligações e medidas efectivas para “melhor estruturar o mercado europeu da energia” e prometeu avançar, até ao fim de Agosto, com a definição de uma nova cimeira. O encontro poderá ser realizado em Portugal em 2018.

Por seu lado, António Costa acrescentou que discutiram como se pode avançar na “concretização dos ambiciosos objectivos do Acordo de Paris”. Para ter uma “energia mais limpa e mais segura” mas também para ajudar a França a “reduzir em 50% o recurso à energia nuclear”, é fundamental ter um “melhor mix energético” e um reforço das conexões entre a Península Ibérica, a França e o resto da Europa, defendeu o primeiro-ministro português.

“Muito obrigada pela refeição e espero-te em Lisboa”, despediu-se António Costa de Emannuel Macron.

