Já se pode ouvir Tua cantiga, tema do novo disco de Chico Buarque

Seis anos depois de Chico, o seu último álbum de estúdio, lançado em 2011, Chico Buarque vai lançar um novo disco, Caravanas, que estará disponível em formato físico nas lojas e também nas plataformas digitais no final de Agosto. Esta sexta-feira, porém, foi já “libertada” uma canção das nove canções desse disco, Tua Cantiga. É, de novo, uma canção de amor, temática que sobressaía no disco anterior. “Quando te der saudade de mim/ Quando tua garganta apertar/ Basta dar um suspiro/ Que eu vou ligeiro/ Te consolar”, canta Chico nos primeiros versos. E mais adiante: “Se as tuas noites não têm mais fim/ Se um desalmado te faz chorar/ Deixa cair um lenço/ Que eu te alcanço/ Em qualquer lugar.” E no final: “E quando o nosso tempo passar/ Quando eu não estiver mais aqui/ Lembra-te, minha nega/ Desta cantiga/ Que fiz pra ti.” Depois das geografias urbanas expressas nos discos anteriores (As Cidades, 1998; Carioca, 2006), Chico Buarque embrenha-se no disco de 2011 nas geografias e cicatrizes do amor. Só quando as outras canções de Caravanas forem divulgadas se verá se sete segue a mesma via.

PUB

Esta canção é lançada nas plataformas digitais, como primeiro single do álbum, pela hoje editora Biscoito Fino. A letra é de Chico Buarque e a música é do pianista Cristóvão Bastos, parceiro do cantor na canção Todo o Sentimento, de 1987.

PUB

Produzido por Vinícius França e com arranjos do maestro e violonista Luiz Cláudio Ramos, que acompanha Chico Buarque há mais de três décadas e assina os seus trabalhos desde 1989, Caravanas é o 23.º álbum a solo de estúdio do artista. A capa do single, divulgado online esta sexta-feira, inspira-se no clima do projecto gráfico desenvolvido por Cássia D’Elia para o novo disco que terá fotografias de Leo Aversa.

A letra de "Tua Cantiga" Quando te der saudade de mim

Quando tua garganta apertar

Basta dar um suspiro

Que eu vou ligeiro

Te consolar Se o teu vigia se alvoroçar

E estrada afora te conduzir

Basta soprar meu nome

Com teu perfume

Pra me atrair Se as tuas noites não têm mais fim

Se um desalmado te faz chorar

Deixa cair um lenço

Que eu te alcanço

Em qualquer lugar Quando teu coração suplicar

Ou quando teu capricho exigir

Largo mulher e filhos

E de joelhos

Vou te seguir Na nossa casa

Serás rainha

Serás cruel, talvez

Vais fazer manha

Me aperrear

E eu, sempre mais feliz Silentemente

Vou te deitar

Na cama que arrumei

Pisando em plumas

Toda manhã

Eu te despertarei Quando te der saudade de mim

Quando tua garganta apertar

Basta dar um suspiro

Que eu vou ligeiro

Te consolar Se o teu vigia se alvoroçar

E estrada afora te conduzir

Basta soprar meu nome

Com teu perfume

Pra me atrair Entre suspiros

Pode outro nome

Dos lábios te escapar

Terei ciúme

Até de mim

No espelho a te abraçar Mas teu amante

Sempre serei

Mais do que hoje sou

Ou estas rimas

Não escrevi

Nem ninguém nunca amou Se as tuas noites não têm mais fim

Se um desalmado te faz chorar

Deixa cair um lenço

Que eu te alcanço

Em qualquer lugar E quando o nosso tempo passar

Quando eu não estiver mais aqui

Lembra-te, minha nega

Desta cantiga

Que fiz pra ti

PUB

PUB