EUA: Forças Armadas gastam cinco vezes mais em Viagra do que com militares transgénero

Depois de nesta quarta-feira o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter anunciado ao mundo, via Twitter, que a partir de agora as pessoas transgénero estão proibidas de se candidatarem ou permanecerem nas Forças Armadas do país, o Washington Post cita dados segundo os quais o Pentágono gasta cinco vezes mais em Viagra do que se gastaria nos cuidados médicos com transgénero.

PUB

É um dado relevante, uma vez que a questão dos custos de saúde é referida num dos três tweets que Trump decidiu lançar na manhã desta quarta-feira. O Presidente dos EUA fala nos “tremendos custos" clínicos que considera que os trangénero implicam, para defender que as Forças Armadas não podem ser sobrecarregadas com a presença destes cidadãos e que estas devem estar é concentradas na vitória.

Ora, o que aquele jornal revela é que, de acordo com um estudo de 2016 da Rand Corporation encomendado pelo Pentágono, os custos médicos com militares transgénero no activo (e não na reserva, aposentados ou familiares transgénero abrangidos pelos serviços de saúde militar) oscilariam entre os 2 e os 7 milhões de euros, enquanto as estimativas de gastos em tratamentos para a disfunção eréctil rondariam, segundo uma análise do Military Times, os 71 milhões de euros. Só em Viagra, as Forças Armadas gastariam 35 milhões de euros. Os dados referem-se a medicamentos receitados para tropas no activo, familiares abrangidos pelo sistema de saúde e militares reformados.

PUB

Já em 2015, o Military Times dava conta que o sistema de saúde militar tinha registo de mais de um milhão de receitas para medicamentos para a disfunção eréctil ao longo dos quatro anos anteriores, e que equivaliam a gastos de 250 milhões de euros. Dados que ajudam a colocar em perspectiva (e em causa) o argumento económico de Trump para o afastamento dos militares transgénero.

PUB

PUB