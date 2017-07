Lucros da Media Capital aumentam 13% até Junho

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital indica que o EBITDA (resultados antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) do grupo subiu 1% face ao período homólogo, para os 17,3 milhões de euros, "beneficiando do esforço de redução de custos (menos 9%)".

PUB

No segmento de televisão, o EBITDA aumentou 3% para os 15,1 milhões de euros, ao passo que, no segmento de rádio recuou 1%, para os 2,6 milhões de euros.

Entre Janeiro e Junho, os rendimentos consolidados de publicidade recuaram 5% face ao primeiro semestre de 2016, "em virtude sobretudo do primeiro trimestre, já que no segundo a publicidade recuou somente 1%".

PUB

Na nota, a Media Capital refere que "a TVI manteve a liderança de audiências em televisão, registando no primeiro semestre uma média de quota de audiência de 21,4% e de 25%, no total do dia e no horário nobre, respectivamente".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este desempenho representa uma diferença face ao segundo canal mais visto de "4,3 pontos percentuais no primeiro caso e de 3,3 pontos” no segundo.

A empresa indica também que "o conjunto das rádios do grupo Media Capital registou o maior share de audiência de sempre, de 38,1%", acrescentando que "a Rádio Comercial manteve a liderança, com um share de 24,6%, ao passo que a m80 obteve uma melhoria muito relevante, atingindo mesmo um novo máximo histórico, de 9,7%".

A 14 de Julho, a francesa Altice, que comprou a PT Portugal por cerca de sete mil milhões de euros, anunciou que chegou a acordo com a espanhola Prisa para a compra da Media Capital por 440 milhões de euros, mas o negócio aguarda ainda pareceres da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), que é vinculativo, e da Autoridade da Concorrência (AdC).

PUB

PUB