EDP Renováveis mais que duplica lucros para 134 milhões

Em informação divulgada pela Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, a empresa acrescentou que o EBITDA (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) cresceu 11% para 719 milhões de euros, “beneficiando da superior produção não obstante o aumento nos outros custos operacionais, principalmente relacionado com o crescimento da capacidade em operação”.

No final de Junho, a EDP Renováveis totalizava uma dívida líquida de 3.130 milhões, mais 375 milhões de euros do que no final de 2016, um valor justificado pelos investimentos realizados e pela consolidação da dívida do México, “juntamente com o fluxo de caixa gerado pelos ativos” e os “recebimentos das vendas das participações minoritárias e as conversões cambiais”.

