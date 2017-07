Detido suspeito de ataque com motosserra na Suíça

O homem suspeito de ter usado uma motosserra num ataque que, na segunda-feira, feriu três pessoas, foi detido esta noite. A informação é avançada pela Swissinfo. A detenção de Franz Wrousis, de 51 anos, aconteceu em Thalwil, perto de Zurique.

Um total de cinco pessoas foram hospitalizadas na segunda-feira, na sequência do ataque. Três apresentavam ferimentos, enquanto outras duas ficaram em estado de choque. Apenas uma pessoa continua internada.

As autoridades helvéticas sublinham que o crime, que aconteceu em Schaffhausen, junto à fronteira com a Alemanha, não tem qualquer relação com actividades terroristas.

