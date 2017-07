IP8: despiste faz um morto em Beja

Um homem com cerca de 40 anos morreu nesta terça-feira na sequência do despiste do veículo ligeiro que conduzia, perto de Baleizão, no concelho de Beja, disseram à agência Lusa fontes da GNR e dos bombeiros.

PUB

De acordo com as mesmas fontes, o despiste do veículo ligeiro de mercadorias ocorreu no Itinerário Principal (IP) 8, no cruzamento para a aldeia de Baleizão, tendo o alerta sido dado às 9h08.

As operações de socorro mobilizaram os bombeiros de Beja, uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) e a GNR, num total de 11 operacionais e quatro veículos.

PUB

PUB

PUB