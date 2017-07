Autoridade da Concorrência faz buscas em empresas de manutenção ferroviária

A Autoridade da Concorrência (AdC) realizou, nos últimos dias, “diligências de busca e apreensão em sete instalações de nove empresas”, por suspeitas “de cartel no sector da manutenção ferroviária”, de acordo com um comunicado enviado às redacções.

PUB

Feitas com o apoio do Departamento de Insvestigação e Acção Penal (DIAP), as acções no terreno localizaram-se nas áreas da Grande Lisboa e Porto, sem que os nomes das empresas visadas fossem revelados.

As suspeitas, de acordo com a nota da AdC, “resultaram de uma denúncia efectuada no âmbito da campanha de combate ao conluio na contratação pública que a AdC tem levado a cabo, desde 2016, junto de entidades adjudicantes e das entidades com funções de fiscalização e monitorização dos procedimentos de contratação pública”.

PUB

PUB

PUB