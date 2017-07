Câmara do Porto vai requalificar travessa de Cedofeita, na Baixa

A Câmara do Porto anunciou nesta segunda-feira que vai requalificar a travessa de Cedofeita, na Baixa, numa obra de cerca de cinco meses, com início previsto para agosto, que vai reduzir a faixa de rodagem e aumentar os passeios.

Numa informação divulgada na sua página da internet, a autarquia esclarece que a empreitada, com “início previsto” para a segunda semana de Agosto (entre os dias 07 e 11) e “uma duração estimada de 150 dias”, inclui “a renovação integral das redes de saneamento, águas residuais e pluviais”.

De acordo com a câmara, a obra pretende beneficiar a “mobilidade pedonal”, dando à travessa uma “configuração e desenho idênticos aos da rua de Cedofeita”, nomeadamente com a pavimentação e redução da via de circulação automóvel e o alargamento dos passeios para uma média de 1,10 metros.

A Travessa de Cedofeita faz a ligação entre a rua de Cedofeita e a rua das Oliveiras, esta última “recentemente beneficiada”, e “apresenta actualmente um piso em paralelepípedo com depressões acentuadas e passeios desgastados”, descreve a autarquia.

A câmara esclarece que, durante a obra, “o pavimento da faixa de rodagem será substituído por calçada portuguesa (cubos de calcário e basalto)” e a via de circulação será “reduzida para dois metros”, sendo “sobrelevada até à cota dos passeios contíguos”, que “ganham uma largura média de 1,10 metros.

“O padrão em calçada portuguesa permitirá unificar a identidade visual da Cedofeita (Rua e Travessa), criando-se um "hall" no encontro entre as duas artérias”, refere o município, indicando que o projecto é “da autoria do Gabinete de Projectos de Intervenção na Via Pública da Câmara” e envolve a Águas do Porto.

Segundo a autarquia, a empreitada “permitirá devolver dignidade a esta travessa emblemática do centro da cidade”.

A obra “tem como pressupostos melhorar a sua acessibilidade, qualificar o seu ambiente urbano e privilegiar a circulação pedonal”, acrescenta.

