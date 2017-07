Impresa anula emissão obrigacionista de 35 milhões

A Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, dona da SIC e do Expresso, decidiu, no último dia previsto para a subscrição de uma emissão de obrigações até 35 milhões de euros, revogar o processo.

PUB

Em comunicado ao mercado, disponível no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a cotada portuguesa adianta que “tomou a decisão de interromper o processo de emissão de obrigações a subscrever por investidores qualificados, anunciado a 3 de Julho”.

Nessa data, a Impresa comunicou ao mercado do “lançamento de uma oferta de subscrição de obrigações dirigida apenas a investidores qualificados com liquidação em numerário ou em espécie” de “até 3.500 obrigações com o valor nominal unitário de €10.000,00 [10 mil euros] e global de até €35.000.000,00 [35 milhões de euros], a emitir pela Impresa em 25 de Julho de 2017”. A oferta decorreria entre 3 de Julho e 14 de Julho.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Contudo, a 14 de Julho, a empresa comunicou um adiamento do prazo de subscrição para 19 de Julho, e nesse mesmo dia, um novo adiamento para 21 de Julho.

Esta sexta-feira, 21 de Julho, o grupo informou sobre “a revogação da emissão obrigacionista”, “atendendo”, justificou no comunicado ao mercado, “às alterações recentes no sector dos media e ao impacto resultante no sentimento da comunidade de investidores”.

Adianta ainda a Impresa na comunicação desta sexta-feira, que “continuará a acompanhar com atenção e dinamismo a evolução do mercado, de modo a detectar e antecipar o surgimento de condições que favoreçam a estratégia do grupo”.

PUB

PUB