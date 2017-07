Marcelo elogia a maioria absoluta (ao caso, a de Cavaco)

Foi com uma nota diferente, no site oficial da Presidência da República, que Marcelo Rebelo de Sousa quis assinalar "o 30º aniversário da primeira maioria absoluta monopartidária da democracia portuguesa". A mensagem surge em pleno fecho de sessão legislativa, e com o Governo em dificuldades para fazer aprovar a reforma da floresta face às divergências entre PCP e Bloco. E em termos sintomáticos:

"Há precisamente trinta anos, nas eleições realizadas no dia 19 de Julho de 1987, um partido político obteve a primeira maioria absoluta monopartidária da democracia portuguesa. No quadro do nosso sistema eleitoral, tratou-se - e trata-se - de um feito notável, que atesta a confiança dos Portugueses e o seu apoio a uma determinada solução político-governativa", vincou Marcelo Rebelo de Sousa.

Depois, vem o elogio ao autor da proeza (que só foi repetida por outro primeiro-ministro, o socialista José Sócrates): "Para essa vitória, foram decisivos o carisma e a determinação do então líder do partido vencedor, o Professor Aníbal Cavaco Silva, que serviu Portugal como Primeiro-Ministro e como Presidente da República. Nesta ocasião, permito-me saudar, de forma muito especial e calorosa, o Professor Aníbal Cavaco Silva e o partido que então liderava, o Partido Social Democrata, força partidária fundamental do nosso sistema político e do nosso regime democrático."

